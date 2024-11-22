“سيري” الجديد.. منافس قوي لـ”ChatGPT”

تخطط شركة “آبل” لإجراء تحديث شامل لمساعدها الصوتي “سيري”، ليصبح أكثر تفاعلاً وطبيعية في التعامل مع المستخدمين، على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل “ChatGPT” من “OpenAI” و”Gemini” من جوجل.

سيحمل المساعد الجديد اسم “LLM Siri” وسيعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل، مما يعزز قدرة المستخدمين على إجراء محادثات طبيعية ومتطورة معه، ووفقًا لوكالة “بلومبرغ”،

ضمن خططها لتعزيز تجربة المستخدم، تعمل آبل على توسيع قدرات “سيري” لتشمل:

التفاعل مع التطبيقات الخارجية باستخدام ميزة “App Intents”.

تلخيص النصوص وكتابتها باستخدام تقنيات Apple Intelligence.

من المتوقع أن تعلن آبل عن هذه التحديثات خلال العام المقبل، على أن تكون متاحة للمستخدمين بحلول ربيع عام 2026.

في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح كريغ فيدريجي، نائب الرئيس الأول للبرمجيات في آبل، أن “سيري” يتميز بتركيزه على المهام العملية، مثل فتح التطبيقات أو إرسال الرسائل النصية، مقارنة بروبوتات الدردشة التي تقدم حلولًا لمواضيع معقدة مثل الفيزياء أو كتابة الشعر.

رغم التوجه العام نحو الذكاء الاصطناعي، تتبع آبل نهجًا مدروسًا في تحديث iOS 18.2 التجريبي، أضافت الشركة ميزة إدماج ChatGPT في “سيري”، كما تخطط لإضافة ميزات جديدة قريبًا، مثل فهم محتوى الشاشة وتنفيذ أوامر داخل التطبيقات، مما يعزز كفاءة المساعد الذكي.

بهذه الخطوة، تواصل آبل تطوير “سيري” ليبقى جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم، مع التركيز على البساطة والعملية في تنفيذ المهام اليومية.