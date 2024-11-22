السعودية تتصدر أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في سوق مراكز البيانات، حيث تم الإعلان عن ثلاث مبادرات بارزة هذا الأسبوع، تعزز مكانة المملكة كأسرع الأسواق نموًا في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط.

شراكة لتطوير مراكز بيانات فائقة القدرة

أعلنت شركتا Pure Data Centres وDune Vaults عن شراكة استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات فائقة القدرة (Hyperscale) في السعودية.

تهدف الشراكة إلى تطوير مجمعات متعددة بطاقة تفوق 100 ميجاواط لكل منها، ما يجعلها من بين أكبر مزودي خدمات مراكز البيانات في المنطقة، لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد.

إطلاق مشروع RUH01 في الرياض

كشفت شركة Ezditek عن بدء تنفيذ منشأة مركز البيانات الرائدة RUH01 في العاصمة الرياض. يُقام المشروع على مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. يهدف المركز إلى تقديم بنية تحتية مستدامة وقابلة للتوسع لدعم التحول الرقمي في المملكة.

تصف الشركة الموقع بأنه مثالي لاستقطاب الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية الراغبين في دخول السوق السعودي، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مزودي الاتصالات الرئيسيين. وسيخدم المشروع 100% من العملاء في المنطقة الوسطى، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ميجاواط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من عام 2026.

شراكة لتطوير مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

في إعلان آخر، وقعت شركة Tawal السعودية، المتخصصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتفاقية مع شركة 5SKYE لتطوير مراكز بيانات صغيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس (5G).

وتهدف الشراكة إلى تقديم حلول معالجة بيانات فورية وقابلة للتوسع، ما يدعم تطبيقات مثل كاميرات المراقبة الذكية (IoT)، تحليلات الذكاء الاصطناعي، الإعلانات الرقمية، والحوسبة الطرفية (Edge Computing).

وتستهدف هذه التقنيات قطاعات السلامة العامة، اللوجستيات، التجزئة، الأتمتة الصناعية، والمبادرات المرتبطة بالمدن الذكية.

بيئة تنظيمية داعمة

تعكس هذه المشاريع جزءًا من جهود المملكة في التحول الرقمي، مدعومة بسياسات حكومية مثل استراتيجية “السحابة أولًا” وبيئة تنظيمية ملائمة. ومع هذه المبادرات المتسارعة، يتوقع مراقبون أن نشهد المزيد من الإعلانات في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة.