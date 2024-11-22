ثريدز يجري تعديلات بعد شكاوى

بعد العديد من الشكاوى حول خوارزميته، يعمل تطبيق ثريدز، المنافس لمنصة إكس من شركة ميتا، على إجراء تغييرات تتيح عرض المزيد من المحتوى من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم.

وقال رئيس شركة انستجرام، آدم موسيري، في منشور على ثريدز، إن الشبكة الاجتماعية قد عدّلت خوارزميتها لتُظهر محتوى أقل من الحسابات التي لا يتابعها المستخدم

وكتب موسيري: “نحن نعيد توازن الترتيب لإعطاء الأولوية للمحتوى من الأشخاص الذين تتابعهم، مما يعني محتوى موصى به أقل من الحسابات التي لا تتابعها، ومزيدًا من المنشورات من الحسابات التي تتابعها بدءًا من اليوم”.

وحذر موسيري من أن المبدعين قد يلاحظون انخفاضًا في مدى وصول المحتوى الخاص بهم للأشخاص غير المتصلين بهم.

وأضاف: “بالنسبة لكم أيها المبدعون، من المتوقع أن تشهدوا انخفاضًا في مدى الوصول للأشخاص غير المتصلين بكم، بينما يزيد مدى الوصول للأشخاص المتصلين بكم، هذا العمل بالتأكيد قيد التطوير لتحقيق التوازن بين القدرة على الوصول إلى المتابعين والمشاركة العامة أمر صعب، شكرًا على صبركم واستمروا في تقديم الملاحظات.”

وتُجري شركة ميتا هذه التغييرات بسرعة في وقت يتجه فيه العديد من المستخدمين إلى منصة بلوسكاي، التي تجاوز عدد مستخدميها 20 مليون مستخدم.

وبينما يوجد فارق كبير في الأرقام، حيث تمتلك ثريدز أكثر من 275 مليون مستخدم نشط شهريًا، تُظهر بلوسكاي عددًا تنافسيًا من المستخدمين النشطين يوميًا مقارنةً بثريدز.