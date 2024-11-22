قائمة المقرات الإقليمية في الرياض تتوسع

تواصل الرياض تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، حيث حصل بنك سيتي جروب على الموافقة لإقامة مقره الإقليمي في العاصمة السعودية، في خطوة تضاف إلى سلسلة من النجاحات التي تحققها المملكة لجذب الشركات المالية العالمية.

هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لفاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى جذب الشركات الكبرى وتوسيع استثماراتها في المملكة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وفي نفس السياق، حصلت شركة وول ستريت العملاقة أيضًا على الموافقة من وزارة الاستثمار السعودية، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.

ومع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ هذا العام، التي تتطلب من الشركات أن يكون لها قاعدة إقليمية في المملكة تضم 15 موظفًا على الأقل، أصبحت الرياض الوجهة المثالية للعديد من الشركات المالية الدولية التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وأقامت أكثر من 500 شركة مقارها الإقليمية في الرياض منذ إطلاق البرنامج السعودي، ومن بين هذه الشركات، كان جولدمان ساكس أول بنك من وول ستريت يحصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، في حين حصلت بلاك روك مؤخرًا على ترخيصها أيضًا، ما يعكس تزايد الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة.