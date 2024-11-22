روسيا تواصل اختبارات الصواريخ الأسرع من الصوت

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستستمر في إجراء اختبارات لصواريخها الباليستية الأسرع من الصوت، مشيرًا إلى أن اختبار الصاروخ الباليستي الجديد الذي تم إطلاقه أمس قد حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف بوتين أن الصاروخ الجديد سيستمر في تضمينه ضمن ظروف القتال الفعلية، مؤكدًا أن الصاروخ لا يمكن اعتراضه بوسائل الدفاع الحالية.

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده اتخذت قرارًا ببدء الإنتاج المتسلسل لهذه الصواريخ الباليستية الجديدة، وهو ما يعكس التزام روسيا بتطوير قدراتها العسكرية وتعزيز قوتها الدفاعية في مواجهة التحديات العالمية.

وتعتبر هذه التطورات جزءًا من الجهود الروسية المتواصلة لتعزيز تفوّقها التكنولوجي والعسكري في مجال الأسلحة المتقدمة.