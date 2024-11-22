محرز يقود الأهلي للفوز على الفيحاء

حقق فريق الأهلي، الفوز على نظيره الفيحاء، بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في دوري روشن السعودي.

والتقى الأهلي مع نظيره الفيحاء، على استاد الملك عبد الله الرياضية، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن.

وسجل هدف فوز الأهلي على الفيحاء، اللاعب الجزائري رياض محرز، في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز فقد رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 17 متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن.

فيما تجمد رصيد الفيحاء عن النقطة 7، محتلًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدير بالذكر يتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك في رصيده 17 نقطة.