التعادل الإيجابي يحسم مباراة الشباب والأخدود

انتهت أحداث مباراة الشباب والأخدود، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب واجه نظيره الأخدود، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل رينان روبرررت لاعب الشباب، هدف تقدم فريقه في مرمى الأخدود في الدقيقة 45+3.

فيما نجح ناوليدج موسونا لاعب الأخدود، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة فقد حصل كل فريق على نقطة، ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 22 متواجدًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وفي المقابل ارتقى رصيد الأخدود إلى النقطة 9، متواجدًا في المركز الرابع عشر في ترتيب دوري روشن.