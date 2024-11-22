درجات صفرية في بعض مناطق السعودية

كشف عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عن توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بالمملكة مساء يوم الإثنين المقبل، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى تجهيز الملابس الشتوية استعدادًا للأجواء الباردة.

وأشار العقيل في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن درجات الحرارة قد تلامس الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية، حيث يتزامن ذلك مع تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتفرقة، مما يضيف طابعًا شتويًا مبكرًا للأجواء، رغم تبقي 8 أيام فقط على بداية فصل الشتاء.

وأوضح أن الأجواء ستتأثر بعدة مؤثرات جوية هذا الأسبوع، أبرزها النشاط في الرياح الشمالية التي ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير في عدد من المناطق. كما ستشهد المناطق الجنوبية الغربية والوسطى هطولات مطرية متفرقة، قد تكون غزيرة في بعض الأحيان.

ودعا العقيل الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، واتباع الإرشادات الصادرة بشأن تقلبات الطقس لضمان السلامة.