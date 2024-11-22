أمريكا تفقد الصدارة.. دول تمتلك أكبر عدد من الروبوتات

على مدار السنوات الست الماضية، تضاعف عدد الروبوتات في القوى العاملة، مما يعكس وتيرة التقدم التكنولوجي السريع، حسبما نشر موقع “visual capitalist” الكندي.

واعتمد الموقع الكندي على بيانات من الاتحاد الدولي للروبوتات “IFR” المحدثة في يناير 2024 حول عدد الروبوتات الصناعية العاملة لكل 10,000 موظف حسب الدولة في عام 2022.

وأظهرت البيانات الحديثة أن الدول الآسيوية تستثمر بشكل كبير في التشغيل الآلي والتقنيات المتقدمة في التصنيع.

وتشكل الدول الآسيوية نصف الدول العشر الأوائل التي تضم أكبر عدد من الروبوتات الصناعية لكل 10,000 موظف، حيث تظهر كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان والصين وهونغ كونغ وتايوان في القائمة.

وتقود كوريا الجنوبية العالم في كثافة الروبوتات بـ 1,012 روبوتًا لكل 10,000 موظف، أي أكثر من ست مرات من المتوسط العالمي الذي يبلغ 151 فقط.

وتشتهر كوريا الجنوبية بصناعة الروبوتات المتطورة، وهي موطن للعديد من العلامات التجارية الكبرى في الإلكترونيات والسيارات مثل سامسونج وإل جي وهيونداي وكيا، التي تستخدم الروبوتات في مصانعها.

ويتم استخدام حوالي 30% من الروبوتات الصناعية في صناعة السيارات، بينما يتم استخدام 26% في تصنيع الإلكترونيات، وفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات.

وجاءت قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من الروبوتات الصناعية كالتالي: