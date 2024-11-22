رونالدو يحصد لقب رجل مباراة النصر والقادسية

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن رجل مباراة النصر والقادسية، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وسقط فريق النصر، في فخ الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام القادسية، بهدفين مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” بأن رونالدو الأفضل، والجماهير تحسم رجل مباراة النصر والقادسية.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى النقطة 22، متواجدًا في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، ومتفوقًا على الشباب والقادسية بفارق الأهداف.