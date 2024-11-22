600 شركة أوروبية ترغب بالاستثمار في السعودية

اختتم وفد اتحاد الغرف السعودية زيارة مثمرة إلى جمهوريتي بولندا وسلوفاكيا استمرت خمسة أيام، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الخارجية التي ينظمها الاتحاد بهدف استكشاف أسواق جديدة إقليمية ودولية أمام المستثمرين السعوديين.

بدأت الزيارة في العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى الوفد بستة وزراء وعدد من كبار المسؤولين، كما نظم ملتقى الأعمال السعودي البولندي واجتماع مجلس الأعمال المشترك، بمشاركة 400 شركة أبدت اهتمامًا كبيرًا بالدخول إلى السوق السعودي. وأسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية متعددة، إلى جانب تدشين مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال وإطلاق مشاريع مشتركة في المجال الرقمي.

وفي جمهورية سلوفاكيا، استُقبل الوفد من قبل الرئيس بيتر بيليغريني، حيث تم تنظيم ملتقى الأعمال السعودي السلوفاكي بحضور 200 شركة، ولقاء عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السلوفاكية. ومن أبرز نتائج الزيارة إعلان الرئيس السلوفاكي دعمه للاستثمارات السعودية في بلاده، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية وشراكات استراتيجية، والإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي السلوفاكي ليكون منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع وضع خطة عمل مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والسلوفاكي.

تركزت المناقشات التي أجراها الوفد في كلا البلدين على التعاون في قطاعات استراتيجية تدعم رؤية المملكة 2030، مثل الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والرياضة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والابتكار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات خارجية شملت مؤخرًا 10 دول، ساهمت في فتح آفاق استثمارية جديدة للقطاع الخاص السعودي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الدولية.