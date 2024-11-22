“واتساب” تُحارب الرسائل التسويقية المزعجة

بدأت منصة المراسلة الفورية “واتساب” اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تمكين المستخدمين من إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية المزعجة التي تصلهم من الشركات عبر خدمة “WhatsApp Business”.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المستخدمين من العروض الترويجية العشوائية التي غالبًا ما تصل من جهات غير مرغوب فيها.

في الوقت الذي يتمكن فيه مستخدمو النسخة العادية من واتساب على أندرويد من حظر الرسائل من جهات اتصال غير معروفة، تعمل النسخة التجريبية لخدمة “واتساب للأعمال” على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف رسائل تسويقية محددة دون الحاجة إلى حظر الشركات بالكامل.

تُعد خدمة “واتساب للأعمال” منصة رئيسية للتواصل بين الشركات والعملاء، حيث يعتمد عليها أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا حول العالم، ورغم دورها في تسهيل المحادثات التجارية، يعاني العديد من المستخدمين من الرسائل الترويجية المزعجة.

لمواجهة ذلك، قامت “ميتا” برفع تكلفة الرسائل التسويقية، مما دفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها، مع تخفيض تكاليف الرسائل الخدمية مثل إشعارات الطلبات.

الميزة الجديدة، التي أصبحت متاحة في النسخة التجريبية، تمنح المستخدمين القدرة على اختيار التوقف عن تلقي رسائل تسويقية معينة دون تعطيل الاتصال بالكامل مع الشركات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها واتساب لتقليل الرسائل المزعجة، مثل وضع حد أقصى للرسائل الترويجية التي يتلقاها المستخدم.

تُجري منصة “واتساب للأعمال” حوالي 175 مليون محادثة تجارية يوميًا، وتضم أكثر من 50 مليون شركة تستخدم التطبيق للتواصل مع العملاء.

في عام 2024، ساهمت الخدمة بأكثر من 434 مليون دولار في إيرادات شركة “ميتا”، مما يعكس أهميتها كوسيلة اتصال فعّالة للشركات.

من المتوقع أن تُحدث ميزة إلغاء الاشتراك تحولًا في العلاقة بين الشركات والمستخدمين، حيث ستمنح الأخيرين تحكمًا أكبر في استقبال الرسائل، ما قد يقلل من الرسائل المزعجة ويدفع الشركات إلى تحسين جودة تفاعلها مع العملاء.