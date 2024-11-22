تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، اليوم الجمعة، ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة، في خضم استمرار المواجهة المفتوحة بين حزب الله والدولة العبرية منذ شهرين.

وبالإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض للقصف بانتظام، وجه الجيش الإسرائيلي خلال الليل إنذارات لإخلاء عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث يقوم بعمليات توغل برية منذ 30 سبتمبر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل خمسة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله جراء غارتين على جنوب البلاد.

في شرق لبنان، قضى مدير مستشفى دار الأمل وستة من العاملين في المؤسسة الطبية الواقعة قرب بعلبك في قصف جوي إسرائيلي على مقر إقامة المدير الواقع إلى جوار المستشفى، بحسب الوزارة.

يأتي ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم مقتل 226 عاملاً صحيًا في لبنان في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 حتى 18 نوفمبر.

وفي وقت متأخر من بعد الظهر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن وقوع خمس غارات جديدة على الأقل، من بينها غارتان “عنيفتان” على حيين في الضاحية الجنوبية ورد ذكرهما في إنذار الإخلاء الإسرائيلي.

كما اندلعت حرائق كبيرة بعد الضربات وانهارت عدة بنايات، بحسب المصدر نفسه.

وكانت الوكالة قد أبلغت بالفعل عن غارات في الصباح وفي وقت مبكر من بعد الظهر استهدفت خمسة مبانٍ، اثنان منها يقعان على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الشياح التي لا تزال مكتظة بالسكان والتي تضم العديد من مراكز التسوق، بعد إنذارات إخلاء إسرائيلية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ملتقطا داخل مجمع تجاري على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، يظهر روادًا يسارعون للخروج على وقع نداء عبر مكبر الصوت لإخلاء المكان بسبب إنذار بغارة على مبنى قريب، ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من الفيديو.

والتقط مصور لفرانس برس صورا تظهر صاروخا لحظة اقترابه من مبنى، ثم انفجاره داخل الطوابق العليا التي انهارت تماما وتطاير الركام في محيطها.

وأثارت الإنذارات حالة من الهلع. فأفادت الوكالة الوطنية عن حركة نزوح من منطقة عين الرمانة اتي تقطنها غالبية مسيحية والمتاخمة للشياح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن مقاتلاته “أتمّت سلسلة من الضربات على مراكز قيادة” تابعة لحزب الله في معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأحصى لبنان مقتل 3640 شخصًا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر 2023 على وقع الحرب في غزة.