موديز ترفع تصنيف السعودية إلى AA3

رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة العربية السعودية إلى AA3، وعدلت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التحديث يعكس التقدم المستمر الذي أحرزته السعودية في تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الزخم الإيجابي في هذا الجانب مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت “موديز” أن قطاع الهيدروكربونات لا يزال المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المملكة في المستقبل المنظور، رغم الجهود الحثيثة لتعزيز التنوع الاقتصادي ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، حذرت الوكالة من أن الصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد تشكل تحديات أمام التطورات الاقتصادية على المدى القريب، داعية إلى مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار وتنويع مصادر الدخل.