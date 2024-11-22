مدرب القادسية: انتصارنا أمام النصر سيعطينا دفعة إلى الأمام

عبر ميشيل غونزاليس المدير الفني لفريق القادسية، عن سعادته بالفوز على النصر، مشيرًا إلى أن فريقه لديه إمكانيات للعب بأي طريقة.

وسقط فريق النصر، في فخ الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام القادسية، بهدفين مقابل هدف.

وقال المدير الفني للقادسية في المؤتمر الصحفي: “بالبداية المباراة كانت من صالح النصر بعد ذلك استطعنا تعديل النتيجة، وانتهت بالانتصار لفريقنا بهذا الشكل وهذا يثبت مجهود اللاعبين الذي كان واضح في المباراة”.

وتابع: “انتصار مهم وكبير يعطينا لغة للمباراة القادمة، لكن الأهم من الانتصار اليوم يجب على الفريق الاستمرار بنفس المستوى، ويحافظ على هذا الأداء الذي يطوره للمباريات القادمة”.

وواصل: “النصر فريق كبير ولا يمكن التقليل منه، لأنه يحمل أسماء لاعبين يمتلكون إمكانيات عالية، وكل ثانية بالمباراة كانت مهمة لأنهم قادرين على قلب النتيجة”.

وأضاف: “فريق القادسية لديه إمكانيات للعب بأي طريقة، سواء كانت بنفس الطريقة التي لعب بها اليوم أو بالإمكانيات التي يتلقونها من المدرب في الملعب بشكل ممتاز”.

وأختتم: “ضرورة تركيز اللاعبين وأعضاء الفريق على المباراة القادمة، بنفس قوة اليوم أو بمستوى أفضل، وهذا الأمر يثبت قوة حضور فريق القادسية”.