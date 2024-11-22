مدرب النصر: غياب تاليسكا كان مؤثرًا ونعمل على تقليل إهدار الفرص

علق الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، على هزيمة فريقه أمام القادسية، مشيرًا إلى أن غياب أندرسون تاليسكا كان مؤثرًا.

وسقط فريق النصر، في فخ الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام القادسية، بهدفين مقابل هدف.

وقال ستيفانو بيولي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “نحن فريق واحد، نفوز سويًا ونخسر سويا، عملنا هو إيجاد الحلول للمشاكل، ليس البحث عن سبب فردي، دورنا أن نعمل سويا، من أجل أن ننجح سويًا”.

وتابع: “للأسف اليوم لم يُكافئ اللاعبون أنفسهم بالفوز مقابل الجهد الكبير الذي بذلوه الفترة الماضية”.

وأكمل: “خسرنا مباراة لم يكن يجب أن نخسرها، بسبب الأهداف التي كان يمكن أن نسجلها والأهداف التي لم يكن يجب أن نستقبلها”.

وواصل: “أحترم كل الآراء، لكن حينما نتخذ القرار نتخذه بناءً على مجريات المباراة”.

وأضاف: “المباريات تختلف لا يمكن أن نتحدث بين مباراة ماضية وحالية، الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من 3 أهداف، و هذا ما يحدث إذا لم تسجل الفرص”.

وأكمل: “قد يكون هناك اختلاف في الأسماء، لكن يجب أن نحافظ دائمًا على الاستمرارية في المستوى”.

واستطرد: “يجب أن نقدم أداء أفضل، ما نعمل عليه هو تقليل الفرص المهدرة”.

وأختتم: “غياب تاليسكا اليوم كان مؤثرًا على الفريق وسنواصل طريقنا في العمل لنحقق الانتصارات في القادم”.