عواقب خطيرة لتناول الطعام ليلًا

أكدت دراسة علمية حديثة أهمية الالتزام بمواعيد محددة لتناول الوجبات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم.

كشفت دراسة أُجريت بالاشتراك بين جامعتي كاتالونيا المفتوحة وكولومبيا عن علاقة قوية بين توقيت تناول الوجبات ومستويات السكر في الدم، فقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الجزء الأكبر من وجباتهم بعد الساعة الخامسة مساءً يعانون من ارتفاع في مستويات السكر في الدم مقارنة بمن يتناولون وجباتهم في وقت مبكر.

وأوضحت الدراسة أن الجسم يمتلك آليات طبيعية لتنظيم مستويات السكر، ولكن هذه الآليات تتأثر بشكل كبير بتوقيت تناول الطعام، ففي ساعات الليل، يقل إفراز هرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، كما تقل حساسية الخلايا لهذا الهرمون، مما يؤدي إلى صعوبة في استقلاب السكر الزائد وتراكمه في الدم.

وأكدت الدكتورة ديانا دياز ريزولو، إحدى المشاركات في الدراسة، على أهمية هذه النتائج، مشيرةً إلى أن الالتزام بتناول وجبات صحية في الأوقات المناسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجسم وتجنب العديد من الأمراض المرتبطة بارتفاع السكر في الدم، مثل السكري وأمراض القلب.

وتوصّي الدراسة بتناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية خلال ساعات النهار، مع تجنب تناول وجبات دسمة أو غنية بالسكريات قبل النوم مباشرة، كما تشدد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

هذه النتائج تأتي لتؤكد أهمية التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي في الحفاظ على الصحة العامة، وتدعو إلى ضرورة الانتباه إلى توقيت الوجبات كعامل أساسي في الحفاظ على توازن السكر في الدم.