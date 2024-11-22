الدوسري يغيب عن مباراة الهلال والخليج

تأكد غيا.ب سالم الدوسري لاعب الهلال، عن مباراة الخليج التي ستقام مساء اليوم السبت، في دوري روشن.

ويلتقي الهلال مع نظيره الخليج، في المباراة التي ستقام اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن سالم الدوسري تعافى من الإصابة، إلا أن الجهاز الفني قرر استبعاده من قائمة الخليج.

وأشارت الرياضية إلى أن الجهازان الطبي والفني بنادي الهلال، اتفقا على إراحته من أجل مشاركته أمام السد القطري.

وأكدت الرياضية إلى أن الدوسري سيستغل الأيام الثلاثة المتبقية، في إتمام تأهيله بدنيًا وفنيًا استعدادًا لمواجهة السد.

ويستعد الهلال لمواجهة السد القطري يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 28 نقطة، ولم يخسر الزعيم طول مشواره في البطولة.