بعد إصابته أمام القادسية.. أيمن يحيى يُجري آشعة

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء أيمن يحيى لاعب فريق النصر، آشعة بعد إصابته في مباراة القادسية.

وسقط فريق النصر، في فخ الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام القادسية، بهدفين مقابل هدف.

وتعرض أيمن يحيى إلى الإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والقادسية، والتي على إثرها لم يستكمل اللقاء.

وغادر أيمن يحيى المباراة، في الدقيقة 69، بعد مشاركته التي لا تتعدى الخمس دقائق، حيث احتك مع جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، وشعر بالآم في الساق.

وأكدت صحيفة الرياضية إلى أن أيمن يحيى خضع لفحص الآشعة، في توقيت متأخر من مساء الجمعة، داخل أحد فروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض.

وأوضحت الرياضية إلى أن الجهاز الطبي في نادي النصر، سيتسلُّم تقرير نتيجة الفحص، اليوم السبت.

ورفع القادسية رصيده إلى النقطة 22، متواجدًا في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، ومتفوقًا على الشباب والقادسية بفارق الأهداف.