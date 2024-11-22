متصفح جديد للألعاب من “مايكروسوفت”

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن إطلاق متصفح “Edge Game Assist”، الذي تم دمجه في شريط الألعاب بنظام “ويندوز 11” ليمنح اللاعبين تجربة تصفح محسّنة أثناء اللعب.

يوفر المتصفح للمستخدمين إمكانية البحث والوصول إلى المعلومات دون الحاجة للتبديل بين النوافذ باستخدام مفتاحي Alt-Tab، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل اللعبة أو مشاكل فنية في الألعاب غير المتوافقة مع التبديل بين النوافذ.

يعمل Edge Game Assist كأداة مصغرة “Widget” تظهر داخل اللعبة، مما يسمح للاعبين بتصفح الإنترنت دون مغادرة اللعبة، كما يتمتع المتصفح بميزة التعرف على الألعاب التي يتم لعبها، واقتراح محتوى ذو صلة.

النسخة الأولية تدعم مجموعة من الألعاب الشهيرة مثل Baldur’s Gate 3 وDiablo IV وFortnite وMinecraft وOverwatch 2، مع تأكيد “مايكروسوفت” على إضافة المزيد من الألعاب في التحديثات القادمة.

كما يتيح المتصفح مزامنة البيانات مع “Microsoft Edge” مثل المفضلات والملفات وتاريخ التصفح.

يُمكن تثبيت المتصفح كأداة ثابتة في شريط الألعاب، مما يتيح للاعبين استخدامه في مهام متنوعة مثل تشغيل الموسيقى، الدردشة، أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء اللعب.

“Edge Game Assist” متاح حاليًا في إصدار تجريبي للمستخدمين الذين يثبتون النسخة التجريبية 132 من Microsoft Edge على أجهزة Windows 11.

في المستقبل، تخطط مايكروسوفت لإضافة ميزات جديدة، مثل دعم التحكم عبر أذرع الألعاب ووضع الشاشة الصغيرة، بينما يقتصر الدعم حاليًا على التحكم باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.