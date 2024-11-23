هيونداي وكيا تستدعيان 208 ألف سيارة

أعلنت شركتا هيونداي وكيا عن استدعاء أكثر من 208 آلاف سيارة كهربائية في الأسواق العالمية، وذلك لمعالجة خلل تقني قد يؤدي إلى فقدان طاقة القيادة، مما يشكل خطرًا متزايدًا على السلامة العامة واحتمال وقوع حوادث.

ويشمل القرار أكثر من 145 ألف سيارة من طرازات هيونداي وجينيسيس، حيث يتضمن: هيونداي أيونيك 5 (موديلات 2022-2024)، هيونداي أيونيك 6، جينيسيس جي في 60 وجي في 70 (موديلات 2023-2025)، جينيسيس جي 80 (موديلات 2023-2024).

كما يشمل الاستدعاء نحو 63 ألف سيارة من طراز كيا إي في 6، المنتجة بين عامي 2022 و2024.

وأوضحت وثائق حكومية صادرة عن شركات السيارات الكورية أن المشكلة تتعلق بتلف في “الترانزستور” الموجود في وحدة التحكم بالشحن، والذي قد يؤدي إلى توقف شحن بطارية السيارة ذات الجهد المنخفض (12 فولت).

وسيقوم وكلاء الشركات بفحص السيارات واستبدال وحدة التحكم والصمامات الكهربائية (الفيوز) إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تحديث برمجيات النظام لضمان سلامة التشغيل.

كما طلبت الشركات من العملاء الذين قاموا بإصلاح المشكلة في استدعاء سابق هذا العام العودة إلى الوكلاء مرة أخرى لإجراء الفحص والتحديث.

سيتم إخطار مالكي السيارات المتضررة عبر رسائل رسمية بدءًا من ديسمبر وحتى يناير المقبل، مع توفير الخدمة مجانًا لضمان سلامة السيارات وأصحابها.