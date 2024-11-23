ترمب يرشح “بيسنت” لمنصب وزير الخزانة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، ترشيح سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار “كي سكوير غروب”، لتولي منصب وزير الخزانة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أميركية.

ويُعرف بيسنت بدعمه لفكرة فرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، مما يشير إلى تحولات محتملة في السياسات المالية الأميركية.

ويتمتع بيسنت البالغ من العمر 62 عامًا، بعلاقة طويلة الأمد مع عائلة ترامب، وقد ورد اسمه ضمن قائمة المرشحين البارزين لهذا المنصب.

إلى جانب ذلك، سيُكلف بيسنت بمهمة محورية تتمثل في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للإدارة الجديدة، بما يشمل العمل على ضبط الدين العام ومواكبة رؤية ترامب الاقتصادي.

ويعتبر تعيين بيسنت خطوة جريئة، بالنظر إلى محدودية خبرته في القطاع الحكومي، حيث وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه شخصية قليلة الظهور خلال ولاية ترامب الأولى.

ومع ذلك، يمتلك بيسنت خلفية مميزة في مجال الاستثمار، حيث عمل كمدير تنفيذي لصندوق تحوط وكان له ارتباطات بارزة مع المستثمر المعروف جورج سوروس، أحد أبرز شخصيات الحزب الجمهوري.

وخلال العام الماضي، برز بيسنت كأحد المستشارين الأكثر ثقة لدى الرئيس المنتخب، حيث ساهم في صياغة توجهات اقتصادية تتماشى مع تطلعات ترامب الشعبوية، مع مراعاة توقعات الأسواق المالية في وول ستريت.