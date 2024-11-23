جمعية لأجلهم تطلق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية SMS

أطلقت جمعية لأجلهم، المختصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، خدمة التبرع عبر الرسائل النصية “SMS” لتسهيل عملية التبرع وتشجيع المساهمات الخيرية.

وأوضحت الجمعية، أنه يمكن للمتبرعين استخدام الخدمة بسهولة عبر إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 5617 للتبرع لمرة واحدة، أو بمبلغ 12 ريالاً من خلال إرسال الرقم 1 إلى نفس الرقم، وذلك للتبرع الشهري.

تأتي هذه المبادرة لتوفير طرق أسهل وأكثر راحة لفاعلي الخير، وزيادة مداخيل الجمعية لدعم برامجها وأنشطتها النوعية.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج تدعم الاستقلالية والدمج المجتمعي، وتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة، ونشر الوعي المجتمعي.

وتساهم التبرعات بشكل مباشر في تمكين الجمعية من تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المخصصة لذوي الإعاقة وأسرهم، وتوفير الأدوات والخدمات المساعدة لذوي الإعاقة، ودعم المبادرات التي تعزز دمج ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.