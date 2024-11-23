الذهب يسجل أفضل أسبوع منذ عامين

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزة حاجز 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، مسجلة أكبر مكسب أسبوعي لها منذ عامين تقريبًا.

جاء هذا الصعود نتيجة تزايد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وفي المعاملات الفورية، ارتفع الذهب بنسبة 1.5% ليصل إلى 2709.24 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر، كما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 2712.20 دولار للأونصة.

وأشار المحلل إدوارد ماير إلى أن الذهب استفاد أيضًا من ارتفاع عملة بتكوين التي بلغت نحو 100 ألف دولار، بالإضافة إلى التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا الذي دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كأداة آمنة.

وشهد المعدن الأصفر مكاسب بلغت أكثر من 5.7% هذا الأسبوع، مما يجعله على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023، وهو الشهر الذي شهد موجة من الأزمات المصرفية التي أثرت في الأسواق العالمية وزادت من الطلب على الأصول الآمنة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 1.5% إلى 31.24 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 964.36 دولار، بينما سجل البلاديوم زيادة بنسبة 1.4% ليصل إلى 1015.00 دولار للأونصة.