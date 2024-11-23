سلالة فرعية من جدري القردة تضرب كندا

أكدت وكالة الصحة العامة الكندية، رصد أول حالة إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في البلاد، لدى شخص في مانيتوبا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإصابة ترتبط بتفشي السلالة الفرعية في وسط وشرق أفريقيا، وأن الشخص المصاب قد سعى للحصول على رعاية طبية بعد عودته إلى كندا. وأضافت الوكالة أنه يخضع حالياً للعزل الصحي.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة، وسط استمرار المخاوف من انتشاره، خاصة مع تزايد الإصابات في بعض المناطق الإفريقية.

وبينما قالت وكالة الصحة العامة الكندية إن المخاطر على السكان المحليين تبقى منخفضة في الوقت الحالي، تواصل الجهات الصحية مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك تتبع المخالطين المصابين.