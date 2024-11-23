درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ35 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على معظم المناطق، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية؛ فيما سجلت القريات أقل حرارة 8 درجات فقط.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 ْمئوية في القنفذة، و32 درجة بالمدينة المنوّرة وجدة وجازان وينبع.

وبشأن درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات بـ 8 درجات والسودة 9 ْمئوية، وطريف 10 ْمئوية، وتبوك وعرعر 13 درجة، وأبها وحائل والباحة وسكاكا 14 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.