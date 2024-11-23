أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في بيروت

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنذارات إلى سكان منطقتي الحدت والشويفات في بيروت بالإخلاء، في تصعيد جديد للصراع، بعد ساعات من قصفه مبنى سكنياً وسط العاصمة اللبنانية بيروت باستخدام صواريخ ثقيلة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدت، بالضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أدت غارة أخرى في مدينة صور إلى مقتل شخصين إثر استهداف دراجة نارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير لبنانية بأن غارة استهدفت مبنى مكوناً من 8 طوابق في منطقة البسطة الفوقا وسط بيروت باستخدام ستة صواريخ قادرة على اختراق المخابئ، ما تسبب بدمار واسع النطاق وأعداد كبيرة من الإصابات بين المدنيين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض للبحث عن ناجين أو ضحايا إضافيين تحت الركام.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى منذ اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله قبل أكثر من عام بلغت 3645 شخصاً، وسط تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على المناطق المدنية.

وفي الجنوب اللبناني، أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخصين على شاطئ مدينة صور جراء غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مواقع يُشتبه بأنها تابعة لحزب الله.

وتثير الهجمات الإسرائيلية المكثفة مخاوف من تصعيد إضافي قد يطال مناطق أخرى من لبنان، خاصة مع توجيه أوامر إخلاء جديدة في مناطق بيروتية مكتظة بالسكان، مثل الحدت والشويفات.