ريتشارد غرينيل.. مرشح ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب يدرس تعيين ريتشارد جرينيل، الذي شغل سابقًا منصب مدير المخابرات الوطنية وسفيرًا لدى ألمانيا، في منصب مبعوث خاص للصراع بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة الجديدة بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر أن جرينيل، المعروف بخبرته الواسعة في الشؤون الأوروبية ودوره في مفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو، قد يكون الخيار الأبرز لتولي هذه المهمة إذا تم إنشاء المنصب رسميًا، وهو ما يزال قيد الدراسة من قبل فريق ترامب الانتقالي.

وأكد ترمب خلال حملته الانتخابية أنه سيعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعًا، إلا أنه لم يفصح عن آلية واضحة لتحقيق ذلك.

ويأتي التفكير في تعيين مبعوث خاص للصراع كجزء من خطط إدارته لدفع العملية السياسية، رغم أنه قد يقرر لاحقًا عدم استحداث هذا المنصب أو اختيار شخصية أخرى له.

وتشير تقارير إلى أن بعض مواقف جرينيل قد تثير قلق المسؤولين الأوكرانيين، إذ دعا في تصريحات سابقة إلى إنشاء “مناطق ذاتية الحكم” كجزء من تسوية الصراع، كما أبدى معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وهو موقف يتماشى مع رؤى بعض حلفاء ترامب.

وفي سياق متصل، امتنعت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، عن التعليق على هذه الخطط، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بالتعيينات ستُعلن من قبل الرئيس المنتخب مباشرة عند اتخاذها.

ويمثل تعيين مبعوث خاص خطوة جديدة في استراتيجية الإدارة الأمريكية المقبلة، إذ يهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.