أوروبا تستعد لـ”كابوس الشتاء”

مع اقتراب فصل الشتاء، تتسارع وتيرة تفريغ مخزونات الغاز بشكل أسرع من المعتاد في أوروبا، في حين قفزت أسعار الغاز، مما يثير ذكريات صدمة 2022.

احتياطيات الغاز التي تنفد بسرعة وتخفيضات الإمدادات المزمعة من موسكو تشير إلى أزمة طاقة جديدة قد تطرأ على أوروبا، التي لا تزال تعاني من الصدمات الشديدة التي تعرضت لها منذ عامين.

وقد أسهمت التوترات المتصاعدة في أوكرانيا في زيادة أسعار الغاز بنسبة تقارب 45% هذا العام، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وبينما لا تزال الأسعار بعيدة عن مستويات قياسية لعام 2022، إلا أن الارتفاع الحالي يكفي لتهديد تعميق أزمة تكلفة المعيشة للأسر وزيادة الضغوط التنافسية على الشركات المصنعة المتعثرة.