أوكرانيا تخسر أكثر من 40% من كورسك الروسية

قال مصدر عسكري أوكراني كبير إن أوكرانيا فقدت أكثر من 40 بالمئة من أراضي منطقة كورسك الروسية التي سيطرت عليها بسرعة في توغل مفاجئ في أغسطس، بينما شنت القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة.

وأضاف المصدر الذي يعمل في هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا نشرت نحو 59 ألف جندي في كورسك منذ أن اجتاحت قوات كييف المنطقة وتقدمت بسرعة.

وأشار المصدر “كنا نسيطر على نحو 1376 كيلومترا مربعا على الأكثر، والآن أصبحت هذه المساحة أصغر بطبيعة الحال، العدو يزيد من هجماته المضادة”، قائلاً: “نحن الآن نسيطر على مساحة تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع (309 ميل مربع)، وسوف نحتفظ بهذه المنطقة طالما كان ذلك مناسبا من الناحية العسكرية”.