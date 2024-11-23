إنذار إسرائيلي جديد بقصف برج البراجنة في بيروت

أطلق الجيش الإسرائيلي، تحذيرات مباشرة لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيًا إلى إخلاء المباني المحددة في منطقتي الحدث وبرج البراجنة تمهيدًا لاستهدافها بغارات جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي: “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الحدث، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيعمل جيش الدفاع ضدها على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة عنيفة على منطقة الحدث، استهدفت محيط الجامعة اللبنانية، مما أدى إلى تدمير واسع في المنطقة.

كما أشارت التقارير إلى استهداف دراجة نارية في مدينة صور جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأوردت مصادر لبنانية أن غارة أخرى استهدفت مبنى مؤلفًا من ثمانية طوابق في منطقة البسطة وسط بيروت، باستخدام ستة صواريخ قادرة على اختراق المخابئ، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين ودمار واسع في البنية التحتية.

وفي الجنوب اللبناني، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدبابات الإسرائيلية أمطرت الأحياء السكنية في مدينة بنت جبيل بأكثر من 50 قذيفة صاروخية خلال ساعتين.

كما تعرضت بلدتا “بيت ياحون” و”عيناتا” لقصف مدفعي مكثف، امتد لاحقًا ليطال بلدة “كونين” الواقعة في قضاء بنت جبيل.

وتعكس التطورات الأخيرة تصعيدًا خطيرًا بين إسرائيل وحزب الله، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات هذا التوتر على الاستقرار الإقليمي، ومع استمرار الغارات والهجمات المدفعية، تتزايد المخاوف من كارثة إنسانية في المناطق المستهدفة.