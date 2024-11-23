إحباط تهريب 250 كجم مخدرات.. والقبض على مروجين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة، تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه (3.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.