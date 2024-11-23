هندي يعود للحياة قبل حرقه

استيقظ رجل هندي قبل لحظات من حرق جثته، بعد أن دوّن طبيب وفاته من دون إجراء عملية التشريح اللازمة، حسبما أكد مسؤول طبي لوكالة “فرانس برس”.

وتدهورت صحة روهيتاش كومار، البالغ من العمر 25 عاما، الذي كان يعاني صعوبات في النطق والسمع، مما استدعى نقله إلى مستشفى جونجونو في راجاستان شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن كومار أصيب بنوبة صرع، وأن الطبيب أعلن وفاته فور وصوله إلى المستشفى، من دون إجراء تشريح للجثة، ثم أرسلت لحرقها”.

وأضاف كبير الأطباء أنه “قبل فترة وجيزة من الحرق، بدأ الجسم يتحرك”، إذ كان الشاب “على قيد الحياة ويتنفس”.