مزارعون بولنديون يغلقون معبرًا حدوديًا مع أوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء بولندا، أن مزارعين أغلقوا معبر ميديكا الحدودي مع أوكرانيا يوم السبت احتجاجا على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والذي يقولون إنه سيقلل من قدرتهم التنافسية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ويحتج المزارعون البولنديون أيضًا لأن مطالبهم بأن تحافظ بولندا على الضريبة الزراعية عند مستوى 2023 في عام 2024 لم يتم تلبيتها.

من جانبه قال وزير الزراعة البولندي إنه يؤيد مطالب المزارعين فيما يتعلق باتفاقية ميركوسور، وستتناول الحكومة هذه المسألة في اجتماعها المقبل. ميركوسور هي كتلة تجارية تضم دول أمريكا الجنوبية.

وكتب تشيسلاف سيكيرسكي في موقع “إكس”: “احتجاج المزارعين في ميديكا له نفس الهدف، الذي كنت أكافح من أجله على جبهات مختلفة لفترة طويلة، اسمحوا لي أن أذكركم بأننا قلنا لا للاتفاقية مع دول ميركوسور في وزارة الزراعة”.