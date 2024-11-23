الخليج يوقف سلسلة انتصارات الهلال

سقط فريق الهلال في فخ الهزيمة أمام الخليج، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي انتهت منذ قليل.

والتقى الهلال مع نظيره الخليج، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وسجل ماركوس ليوناردو لاعب الهلال الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 12، وعزز تقدم الأزرق ألكسندر ميتروفيتش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 37.

فيما نجح عبد الله آل سالم لاعب الخليج، في تقليص الفارق وتسجيل هدفين لفريقه في الدقيقة 45، والدقيقة 47.

وأضاف فابيو مارتينز لاعب الخليج، هدف فريقه الثالث في مرمى الهلال، في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز فقد رفع الخليج رصيده إلى النقطة 19، متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

أما الهلال فقد تجمد رصيده عند النقطة 28، معتليًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.