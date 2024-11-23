فليك يُعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي ستقام ببطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو، في المباراة التي ستقام على ملعب بالايدوس، في الجولة الخامسة عشر.

ويعتلي برشلونة صدراة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، داني أولمو.