توتنهام يزيد معاناة مانشستر سيتي برباعية

تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة كبيرة أمام توتنهام، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل.

والتقى مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيمس ماديسون لاعب توتنهام الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 13، وأضاف الثاني في الدقيقة 20.

فيما نجح بيدرو بورو لاعب توتنهام في إضافة ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 52.

وأحرز برينان جونسون لاعب توتنهام، الهدف الرابع في شباك السيتي في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 19 متواجدًا في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23، متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعد هذه الهزيمة هي الثالث للفريق السماوي في البطولة.