التعادل السلبي يحسم مباراة ميلان ويوفنتوس

حسم التعادل السلبي، مباراة ميلان ويوفنتوس، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب سان سيرو، أحداث مباراة ميلان ويوفنتوس في الجولة الثالثة عشر من السيري آي.

ويحمل هذا التعادل رقم 58 في تاريخ مواجهات فريق ميلان ويوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي.

وبهذا فقد حصل كل فريق على نقطة، وأصبح رصيد يوفنتوس 25 نقطة، متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل رفع ميلان رصيده للنقطة 19، متواجدًا في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه مواجهة مؤجلة أمام بولونيا.