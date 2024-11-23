جيسوس: كنا نعرف أنه سيأتي يومًا ونخسر فيه

علق جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، على الهزيمة الأولى التي وقع فيه فريقه منذ فترة طويلة، أمام الخليج.

وتعرض الهلال للهزيمة أمام الخليج، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم في دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “كنا نعرف أنه سيأتي يومًا وتنقطع سلسلة الانتصارات، هذه اول هزيمة لنا في المسابقات المحلية بعد وقت طويل”.

وتابع: “كان من الممكن أن لا نخسر، خاصة بعد تقدمنا بهدفين، ولكني لاحظت بعض الإرهاق على عدد من اللاعبين خصوصًا العائدين من منتخبات بلادهم”.

وواصل: “فريق الخليج قدم مباراة كبيرة، واستحق هذا الانتصار، نعرف أننا صنعنا فريق لا يقهر ولا يهزم”.

وأضاف: “ولكن في كرة القدم نعرف أيضًا، بأن من الممكن الوقوع في تعثرات، مثل الذي حدث اليوم، ونأمل عدم تكرارها”.

وعن تراجع أداء خط الدفاع هذا الموسم؟ أجاب قائلا: “صحيح أننا لم نعتاد على استقبال ثلاث أهداف في مباراة واحدة، هناك ثلاث لاعبين في الدفاع للتو عادوا من منتخباتهم برحلات طويلة”.

وأكمل: “لم يكن الاسترجاع والناحية البدنية جيدة لـ 11 لاعب كانوا يخوضون مباريات مع منتخبات بلادهم الفترة الأخيرة”.

وأردف: “الخسارة اليوم لا يتحملها لاعب واحد، بل المجموعة كاملة التي لم تستطع مجاراة فريق الخليج اليوم”.

وأضاف: “لن أنظر الآن للآراء التي تذهب للجانب السلبي فقط، نحن نتحدث عن فريق لم يخسر طوال السنة ونصف، فنحن لدينا 56 مباراة لم نُهزم خلالهم على المستوى المحلي”.

وأكد: “أعرف بالضبط مالذي حدث في مباراة اليوم، وكنت متوقع بعض الأمور التي ستحدث، وسنعمل على تحسين الاسترجاع قبل مواجهة السد القطري”.

واستكمل: “يجب أن نعمل على الاسترجاع بشكل جيد، و نعرف أن هناك مخاطرة في البحث عن كل البطولات”.

وأختتم: “لكن نحن فريق كبير ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بالشكل المطلوب”.