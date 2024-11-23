الاتحاد يُعلن تشخيص إصابة ثنائي الفريق ومدة غيابهما

أعلن نادي الاتحاد، عن تشخيص إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ومده غيابهما، عن النمور

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة “أكس”بأن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب موسى ديابي اليوم، أثبتت تعرضه لالتواء في الكاحل الأيسر، وإصابة في أربطة المفصل.

وأشار الاتحاد إلى أن موسى ديابي سوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

وفي سياق متصل فأن عبد العزيز البيشي، يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، سيحتاج على

إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أربعة أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي في الفريق.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز التاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة.