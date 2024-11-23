بلاستيك يتحلل في البحر.. حل مبتكر للتلوث البيئي

في إنجاز علمي جديد يفتح آفاقاً واسعة لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي، تمكن فريق دولي من العلماء من تطوير نوع جديد من البلاستيك القابل للتحلل في مياه البحر.

وأوضح الباحثون أن هذا البلاستيك المبتكر يصنع من مونومرات عضوية تستخدم عادة كمضافات غذائية، مما يجعله آمناً على البيئة وغير سام للكائنات البحرية.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة “ساينس”، فإن هذا البوليمر الزجاجي فائق الجزيئات يتميز بقدرته على التحلل التدريجي في مياه البحر إلى مكونات بسيطة يمكن معالجتها بسهولة بواسطة الكائنات الحية الدقيقة.

وتأتي هذه الخطوة العلمية في وقت يشهد فيه العالم تزايداً كبيراً في حجم التلوث البلاستيكي للمحيطات، مما يهدد الحياة البحرية والنظم البيئية.

ويعد هذا البلاستيك الجديد بمثابة حل واعد لهذه المشكلة المعقدة، حيث يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات الصناعية بديلاً عن البلاستيك التقليدي غير القابل للتحلل.