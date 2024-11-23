سيلتا فيجو يخطف تعادلا مثيرا أمام برشلونة

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في المباراة التي انتهت منذ قليل، في الدوري الإسباني.

وواجه برشلونة نظيره سيلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس، في الجولة الخامسة عشر.

وسجل رافينيا لاعب برشلونة هدف تقدم البارسا في الدقيقة 15، وأضاف زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ونجح فريق سيلتا فيجو في العودة إلى المباراة وتسجيل هدفين عن طريق ألفونسو غونزاليس في الدقيقة 84، وهوغو ألفاريز في الدقيقة 86.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويعد هذا هو التعثر الثالث لفريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل فقد حصل كل فريق على نقطة، ورفع برشلونة رصيده للنقطة 34 معتليًا صدارة ترتيب الدوري.

في المقابل ارتقى رصيد سيلتا فيجو للنقطة 18، متواجدًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا.