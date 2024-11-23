ليلة سقوط الكبار: الهلال والسيتي

شهد مساء السبت، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

وتعرضت الفرق الكبري إلى الهزيمة مثل الهلال في الدوري السعودي، ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

فيما تعثر برشلونة بالتعادل الإيجابي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وسقط الزمالك في فخ الخسارة أمام المصري.

وفيما يلي سنتستعرض هزائم الكبار في مباريات السبت:

الهلال والخليج

تعرض فريق الهلال إلى الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري السعودي، أمام فريق الخليج في المباراة التي أقيمت بالجولة الحادية عشر.

وأوقف الخليج سلسلة انتصارات الهلال، التي امتدت إلى 56 مباراة بدون هزيمة، وفاز الدانة في ريمونتاد مثيرة بثلاث أهداف مقابل هدفين.

مانشستر سيتي وتوتنهام:

واصل مانشستر سيتي، نزف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي، وتعرض للهزيمة أمام توتنهام برباعية نظيفة.

وارتفع عدد هزائم السيتي في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى ثلاث هزائم على التوالي.

الزمالك والمصري:

وفي بطولة الدوري المصري، خسر الزمالك أمام نظيره المصري، بهدف نظيف سجله محمد الشامي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لفريق الزمالك، في مشواره في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد، فيما فاز الأبيض في المواجهتين السابقتين.

برشلونة وسيلتا فيجو:

وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل لأول مرة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.

والتقى برشلونة مع سيلتا فيجو في المباراة التي أقيمت في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.