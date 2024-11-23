“ثريدز” تختبر ميزة تلخيص ذكي للمواضيع الرائجة

أعلنت منصة “ثريدز”، التابعة لشركة “ميتا”، عن بدء اختبار ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المواضيع الرائجة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

وأكد آدم موسيري، رئيس المنصة، أن هذه الإضافة تأتي ضمن مجموعة تحسينات تشمل تطوير ميزتي البحث والمواضيع الرائجة.

وأوضح موسيري في تصريح له عبر المنصة: “بدأنا اليوم اختبار تحسينات طال انتظارها على ميزتي البحث والمواضيع الرائجة، يتيح التحديث الجديد إمكانية البحث ضمن نطاق زمني محدد أو عن منشورات صادرة من حساب معين.”

كما أشار إلى أن المنصة تختبر توسيع ميزة تلخيص المواضيع الرائجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي ستتاح بشكل مبدئي للمستخدمين في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن منافسة متزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي على تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، أطلقت منصة إكس “تويتر سابقًا” ميزة مشابهة تقدم ملخصات للمواضيع الرائجة عبر روبوت الدردشة الذكي “Grok”، لكنها متاحة فقط للمشتركين في الحسابات المميزة.

عند النقر على منشور رائج ضمن تبويب “For You”، يظهر ملخص سريع للنقاشات المرتبطة به.

منذ انطلاقها كمنافس لـ”إكس”، نجحت “ثريدز” في جذب أكثر من 175 مليون مستخدم شهريًا، مقارنة بـ600 مليون مستخدم لـ”إكس”، ومع ذلك، تواجه المنصة تحديات في تعزيز مستوى التفاعل بين المستخدمين، بحسب تقارير حديثة.

إلى جانب ميزة تلخيص المواضيع الرائجة، تعمل ثريدز على إدخال تحديثات متعددة، من أبرزها:

-دعم الخلاصات المخصصة.

-تحسين آلية ترتيب المنشورات في تبويب “من أجلك”.

تهدف هذه التحديثات إلى منح المستخدمين تحكمًا أفضل في المحتوى المعروض وتعزيز تجربة التصفح داخل المنصة.