الاتحاد يفقد نجميه أمام الفتح

كشفت تقارير صحفية، عن تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، أمام الفتح في المباراة التي ستقام اليوم الأحد، في دوري روشن.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل، أحداث مباراة الاتحاد والفتح ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وأكدت صحيفة الرياضية إلى أن الاتحاد سيفقد نجميه الفرنسي كريم بنزيما وفواز الصقور، مجددًا أمام الفتح.

وأشارت الرياضية إلى أن كريم بنزيما، لم يصل إلى الجاهزية بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأكدت الرياضية إلى أن فواز الصقور، تعرض لإصابة في عضلة الساق قبل مواجهة القادسية في الجولة السابعة.

وأوضحت الرياضية إلى أن الثنائي المذكور، برنامجهما التأهيلي تمهيدًا لعودتهما وتعافيهم من الإصابة.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.

فيما يتذيل الفتح جدول ترتيب الدوري السعودي، ولا يملك في رصيده سوى 5 نقاط، فقط.