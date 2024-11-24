مقتل منفذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالأردن

قتلت قوات الأمن الأردنية، فجر الأحد، رجلاً بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية في عمان، وقد أُصيب 3 من أفراد الأمن العام أثناء العملية، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

واعتبر وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريح أوردته وكالة بترا الرسمية أن “حادثة إطلاق النار تعد اعتداء إرهابيًا على قوات الأمن العام”.

وذكرت وكالة “بترا” الرسمية أن مديرية الأمن العام “تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان”.

وقالت المديرية إن “شخصًا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار”، وفق بترا.

وأضافت المديرية “جرت مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني”.

وأفادت بإصابة ثلاثة من رجال الأمن العام في العملية و”حالتهم العامة متوسطة”، مشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة قد بوشرت.

وأكد المومني أن “استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به”، مشيرًا إلى أن “المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل”.

وأشار إلى أن “هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن، مرفوضة ومدانة”.

وأضاف أن “التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها”.

ووقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن العلاقات بقيت باردة على المستوى الرسمي ومرفوضة على المستوى الشعبي.