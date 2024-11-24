49.4% تراجعًا في أرباح “العبيكان للزجاج” الفصلية

تراجعت أرباح شركة العبيكان للزجاج، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 49.4% إلى 8.9 مليون ريال، مقارنة بـ 17.6 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية لـ “العبيكان للزجاج” انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6.4% إلى 87.8 مليون ريال، في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 93.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الجاري.

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وأرجعت “العبيكان للزجاج” أسباب تراجع الأرباح في الربع الثالث لعام 2024 مقارنة بعام 2023 بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط اسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.

وتضمنت الأسباب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الفترة الحالية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 58.3% إلى 29.8 مليون ريال، مقابل 71.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.