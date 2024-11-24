الألعاب تعطّل تحديثات “ويندوز 11”

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن تعليق تحديثات “ويندوز 11” (إصدار 24 H2) على الأجهزة التي تحتوي على بعض ألعاب شركة “Ubisoft”، وذلك بعد تلقي شكاوى من مستخدمين بشأن أعطال في ألعاب مثل “Star Wars Outlaws” وسلسلة “Assassin’s Creed” بعد تثبيت التحديث.

وأوضحت “مايكروسوفت” في بيانها أنها تعمل مع “Ubisoft” لحل المشكلة، مشيرة إلى أنه يجب على المستخدمين تجنب تثبيت التحديث يدويًا في الوقت الراهن.

وأضافت الشركة أن الألعاب المتأثرة قد تصبح غير قابلة للاستجابة أثناء التشغيل أو التحميل، وفي بعض الحالات قد تظهر شاشة سوداء.

ومن بين الألعاب المتضررة Assassin’s Creed Valhalla وAssassin’s Creed Origins وAssassin’s Creed Odyssey، بالإضافة إلى Avatar: Frontiers of Pandora.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن Ubisoft قد أصدرت إصلاحًا مؤقتًا لتدارك تعطل لعبة Star Wars Outlaws، لكن قد يواجه المستخدمون بعض القضايا المتعلقة بالأداء.

وأثارت هذه المشكلة استياء العديد من اللاعبين، الذين عبّروا عن قلقهم من استمرار هذه الأعطال في التحديثات المستقبلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.