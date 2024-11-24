مزاد إلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر” ويستمر المزاد حتى غدًا الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري.

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وأشارت الإدارة العام للمرور، عبر حسابها على موقع “إكس” أن منصة “أبشر”، تمكن جميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا الذي يستمر حتى الغد.

وحدد المرور السعودي، طريقة وخطوات الدخول إلى المزاد، عبر حسابه على موقع “إكس”، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة “أبشر” ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.