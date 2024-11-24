5867 صفقة بالبورصة العقارية خلال أسبوع

سجلت البورصة العقارية 5867 صفقة، خلال أسبوع، بقيمة وصلت إلى أكثر من 5.8 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 18.2 مليون متر مربع.

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وأظهر موقع البورصة العقارية، أن أعلى سعر سجل للمتر المربع الواحد خلال أسبوع بلغ 25313 ريال، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الواحد إلى 321 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر الرمال في الرياض، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية، خلال أسبوع، بقيمة صفقات تجاوز حاجز الـ 109.1 مليون ريال، يليه النظيم بأكثر من 105.6 مليون ريال.

وفي المركز الثالث بالقائمة، جاء حي نمار بصفقات وصلت قيمتها إلى أكثر من 91.3 مليون ريال، والجنادرية في المركز الرابع بقيمة صفقات تخطت 83.5 مليون ريال، ثم السلام في الخبراء بصفقات تجاوزت 2.7 مليون ريال.